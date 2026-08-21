Фамилия Буданова* всплыла в деле его экс-заместительницы Мудрой

«Коррупционный шлейф тянется за бывшей заместительницей Кирилла Буданова* Ириной Мудрой. Как утверждает «Украинская правда», скандал вокруг чиновницы затронул и самого главу офиса президента: его фамилия всплыла в материалах расследования, связанных с деятельностью Мудрой.

По информации «УП», ссылающейся на осведомленные источники в бизнес-кругах, Владимир Зеленский поручил Буданову* организовать сбор 150 миллионов гривен для внесения залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко. К процессу был подключен бывший народный депутат и девелопер Максим Микитась. Сообщается, что после утечки записей, касающихся этого дела, Буданов* находится в подавленном состоянии и избегает контактов.

Дальнейшее положение главы офиса Зеленского связывают с исходом дела Ирины Мудрой: её свобода зависит от того, удастся ли собрать необходимую сумму залога.

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