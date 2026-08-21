Фамилия Буданова* всплыла в деле его экс-заместительницы Мудрой
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«Коррупционный шлейф тянется за бывшей заместительницей Кирилла Буданова* Ириной Мудрой. Как утверждает «Украинская правда», скандал вокруг чиновницы затронул и самого главу офиса президента: его фамилия всплыла в материалах расследования, связанных с деятельностью Мудрой.
По информации «УП», ссылающейся на осведомленные источники в бизнес-кругах, Владимир Зеленский поручил Буданову* организовать сбор 150 миллионов гривен для внесения залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко. К процессу был подключен бывший народный депутат и девелопер Максим Микитась. Сообщается, что после утечки записей, касающихся этого дела, Буданов* находится в подавленном состоянии и избегает контактов.
Дальнейшее положение главы офиса Зеленского связывают с исходом дела Ирины Мудрой: её свобода зависит от того, удастся ли собрать необходимую сумму залога.
В рамках расследования обыски прошли у заместителя главы офиса Зеленского Ирины Мудрой, депутата Рады Вадима Столара и экс-депутата Максима Микитася. После начала операции Владимир Зеленский уволил Мудрую с должности, а позже её задержали. Позднее Life.ru сообщал о новых аудиозаписях с участием Мудрой, на которых она рассказывала о совете неназванного высокопоставленного сотрудника Офиса президента Украины не искоренять коррупцию, а выстроить систему её контроля.
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* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.