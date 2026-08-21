ПВО как Netflix: В США начали продавать защиту от дронов «по подписке»

Основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс запустил Vectus Air Defense Systems — компанию, которая предлагает клиентам противовоздушную оборону как услугу по многолетнему контракту. Об этом пишет Axios.

Vectus намерена собирать для заказчиков комплексную систему защиты под конкретные угрозы. В неё могут входить средства радиоэлектронной борьбы, скорострельные пушки, датчики и беспилотники-перехватчики.

Ставка делается прежде всего на борьбу с относительно дешёвыми ударными дронами, против которых использование традиционных дорогостоящих ракет ПВО зачастую обходится несоразмерно дорого. Среди потенциальных клиентов компании — военные базы, нефтеперерабатывающие предприятия, дата-центры и объекты транспортной инфраструктуры.

Партнёром Vectus стала украинская компания Swarmer, специализирующаяся на программном обеспечении для координации беспилотников. Ей принадлежит 20% нового предприятия. Компании рассчитывают совместно развивать технологии обнаружения дронов и группового применения аппаратов-перехватчиков.

В будущих комплексах планируется сочетать американские, украинские, израильские и другие разработки. Отдельные технологии такого типа уже применяются в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке. Вместо покупки собственной дорогостоящей системы заказчику предлагается получить готовую защиту вместе с её эксплуатацией в рамках долгосрочного договора.