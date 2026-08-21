Пассажиры превратили сауну в аэропорту в секс-комнату и лишились её навсегда

Air France навсегда закрыла приватную сауну в бизнес-лаунже аэропорта Шарль-де-Голль после жалоб на неподобающее поведение пассажиров. По данным авиационного блога Live and Let’s Fly, некоторые гости использовали помещение совсем не для отдыха.

Сауна находилась в лаунже терминала 2E, зал L. Её предоставляли пассажирам отдельно на ограниченное время, поэтому внутри можно было оставаться без посторонних.

Автор Live and Let’s Fly обнаружил помещение закрытым и спросил менеджера, временная ли это мера. Сотрудник ответил, что сауна больше не откроется: посетители занимались там «тем, чем не должны были». На уточняющий вопрос менеджер отвечать не стал, однако журналист воспринял его реакцию как намёк на секс.

При этом сама Air France официально не заявляла, что причиной закрытия стали именно сексуальные контакты пассажиров. Поэтому эту версию корректнее считать рассказом сотрудника лаунжа в пересказе журналиста, а не подтверждённой позицией авиакомпании.

На актуальной странице зала L среди доступных услуг по-прежнему указаны душевые, зона отдыха и процедуры Clarins, однако сауны в перечне уже нет.

Необычное поведение пассажиров не раз вмешивалось в работу авиакомпаний. В июле самолёт easyJet, летевший с Тенерифе в Ливерпуль, пришлось развернуть из-за массовой драки на борту: по данным диспетчеров, в потасовке участвовали около десяти человек.