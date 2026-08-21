39 тысяч работников Hyundai встали к конвейеру спиной: Профсоюз фирмы вышел на забастовку

Около 39 тысяч сотрудников заводов Hyundai Motor в южнокорейских городах Ульсан, Асан и Чонджу выйдут на забастовку. Об этом рассказал профсоюз концерна, сообщает издание «Ёнхап».

Причиной стали сорвавшиеся переговоры с руководством по зарплатам. Рабочие хотят, чтобы им подняли оклад в полтора раза, увеличили премии, повысили пенсионный возраст и вернули на работу ранее уволенных членов профсоюза.

Эта акция станет самой длительной как минимум с 2016 года и продлится 16 часов. К ней подключатся работники двух восьмичасовых смен. Переговоры идут с мая, но несколько раундов уже провалились, и каждый заканчивался остановкой конвейера.

За последние три месяца производство простаивало в общей сложности 60 часов. Из-за этого концерн недосчитался 55 200 машин, а потери в выручке оценивают примерно в 1,6 миллиарда долларов.

При этом в профсоюзе дали понять, что не отступят, пока не договорятся с топ-менеджментом. Уже намечены дополнительные четырёхчасовые забастовки на 24 и 25 августа.

Ранее сообщалось, что Volkswagen продолжает масштабную программу экономии в Германии и планирует к концу 2026 года сократить численность персонала в стране на 19 тысяч человек. По данным Reuters, об этом должен объявить гендиректор компании Оливер Блюме на собрании акционеров. Агентство ссылалось на текст его будущего выступления перед инвесторами, отмечая, что компания уже согласовала обязательный план сокращений.