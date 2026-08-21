Лето прощается: Холодный фронт нагрянет в Москву и устроит температурные качели

Осенняя погода нагрянет в столичный регион уже на следующей неделе. Но главный сюрприз — не плавное понижение температуры, а резкий скачок вниз, который произойдёт в пятницу, 28 августа. В этот день столбики термометров опустятся до +11…+16 градусов, а ночью местами похолодает до +5. Ветра почти не будет, и осадков не ожидают, но тепло уйдёт.

Перед этим, с 24 по 27 августа, москвичей ещё ждут относительно мягкие дни: днём до +16…+21, с кратковременными дождями и северо-западным ветром. Однако уже в пятницу погода резко сменится — антициклон принесёт северный воздух, и лето отступит, рассказал синоптик Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой».

Но расслабляться не стоит: потепление будет лишь однодневным. В субботу, 29 августа, температура подскочит до +20, однако уже в воскресенье и понедельник, 30 и 31 августа, снова станет холодно — днём всего +10…+15. Ночные температуры также останутся низкими, особенно в ночь на пятницу и субботу: от +5 до +10 градусов.

Зато на День знаний погода преподнесёт приятный подарок. По прогнозу синоптика, 1 сентября воздух прогреется до +17…+19 градусов, а осадков не ожидается. Так что школьники и родители смогут провести праздник без зонтов и в комфортной температуре.

А ранее жителям Москвы раскрыли, когда ждать бабье лето. По словам специалиста, если тёплая волна и придёт, то, вероятнее всего, станет коротким эпизодом возвращения летних ощущений во второй декаде месяца.