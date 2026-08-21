Обратного хода нет: В ГД гарантировали вечную силу дипломам бакалавров после отмены Болонской системы

В Госдуме наконец-то дали внятный ответ миллионам студентов и выпускников, которые схватились за голову после новостей о похоронах Болонской системы. Депутат Ксения Горячева заявила в беседе с Life.ru, что никакого «обнуления» дипломов не будет. Все корочки бакалавров, полученные до реформы, остаются в силе и признаются полноценным высшим образованием.

Нынешним бакалаврам не придётся подтверждать диплом или заново получать высшее образование после перехода на новую систему. Минобрнауки уже официально разъясняло: дипломы бакалавра и специалиста сохранят силу и будут считаться документами об оконченном высшем образовании. По сути, для нынешних бакалавров ничего не изменится по части диплома и его пригодности. Ксения Горячева Депутат Государственной Думы

Сам переход от Болонской системы будет постепенным — по отдельным направлениям он начнётся с 2027 года, а полностью завершить переход на новую модель планируется к 2030-му. Такой подход, по словам депутата, «разумный»: реформа не должна создавать неопределённость для студентов, выпускников и работодателей.

Горячева подчеркнула, что Минобрнауки уже дало публичные гарантии того, что правила не изменят задним числом. Это самое важное для нынешних студентов и выпускников — понимать, что их дипломы останутся действительными независимо от того, как в итоге будет выглядеть новая образовательная система.

«Правила не изменят задним числом. В данном случае эта гарантия уже публично дана», — резюмировала парламентарий.

Напомним, с 1 сентября российские вузы продолжат переход на новую модель высшего образования, которая должна заменить Болонскую систему. Сейчас реформу отрабатывают в 17 университетах, в том числе МАИ, МИСИС и МПГУ. Вместо бакалавриата и магистратуры предусмотрены базовое и специализированное высшее образование, а аспирантура станет отдельным видом профессиональной подготовки. Новая система позволит гибче определять сроки и содержание обучения с учётом специальности и потребностей рынка труда.