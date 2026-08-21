Тихий убийца в розетке: В Москве зумерша чуть не задохнулась из-за расплавленного удлинителя

18-летняя москвичка чуть не стала жертвой собственного безразличия к технике безопасности. В своей квартире она вдруг начала задыхаться и кашлять — и только вызов спасателей помог разобраться, что в комнате плавится старый удлинитель, щедро одаривая хозяйку «ароматом» горящего пластика.

Как сообщает SHOT, девушка чудом выжила, но теперь точно будет проверять все провода в доме. А провод отправился в мусорку — туда, где ему и место.

Ранее сообщалось, что пенсионерка, которая подожгла квартиру в Москве, чтобы не отдавать её новому владельцу после неудачной «схемы Долиной», умерла в больнице. Некоторое время она была в сознании, даже разговаривала с врачами. Её госпитализировали, но спасти не смогли.