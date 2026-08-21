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21 августа, 14:52

Красота требует жертв: Три женщины избили сотрудницу косметического салона в Ингушетии утюжками и феном

Три женщины избили сотрудницу салона красоты утюжками и феном в Назрани

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Три женщины напали на сотрудницу салона красоты в торговом центре «Фабричный» в Назрани. Во время конфликта они били знакомую феном и утюжком для волос, а одна из участниц, предположительно, произвела выстрел в пол. Об этом пишет телеграм-канал Mash Gor.

Нападавшие пришли в салон вместе с двумя мужчинами. Те, по имеющимся данным, в саму потасовку не вмешивались и оставались рядом. После избиения одна из женщин достала предмет, похожий на травматический пистолет. Она выстрелила в пол и пригрозила, что следующей целью станет сотрудница заведения. Затем компания повредила технику и покинула торговый центр.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. У неё зафиксировали ушибы головы, а также синяки на лице и в области ключицы. Полицейские обнаружили в помещении гильзу и направили её на экспертизу. По факту случившегося проводится проверка.

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В июне похожий конфликт произошёл в детской парикмахерской Якутска. 53-летняя женщина пришла разбираться с 18-летней сотрудницей из-за её отношений с сыном, после чего в помещении началась драка с толчками, хватанием за волосы и удушающими приёмами. В итоге суд оштрафовал трёх участниц потасовки за побои.

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Полина Никифорова
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