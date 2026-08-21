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21 августа, 14:51

МИД Финляндии вызвал посла РФ из-за подозрения в нарушении воздушных границ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

МИД Финляндии вызвал российского посла из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства страны самолётом из РФ. Об этом сообщило финское внешнеполитическое ведомство.

Хельсинки потребовал у российской стороны объяснений в связи с инцидентом, который, по версии финских властей, произошёл 20 августа над Финским заливом.

Финская погранслужба начала расследование обстоятельств произошедшего. Местные власти считают, что российский самолёт мог находиться в воздушном пространстве страны около трёх минут.

Финляндия ввела ограничения в воздушном пространстве над Финским заливом
Финляндия ввела ограничения в воздушном пространстве над Финским заливом

Ранее Life.ru писал, что 27 мая Финляндия уже обвиняла российский военный самолёт в предполагаемом нарушении воздушного пространства. В Хельсинки тогда заявили, что борт мог ненадолго зайти в финское небо над Финским заливом при обходе грозового фронта, после чего власти страны начали расследование инцидента.

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Николь Вербер
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