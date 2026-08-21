Детский омбудсмен высказалась о ситуации с изнасилованием школьницы на вписке в Казани

Несовершеннолетней, пострадавшей во время скандальной подростковой вечеринки в Казани, оказали всю необходимую помощь. Ситуацию взяла на личный контроль уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Светлана Захарова.

К разбирательству также подключилась Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних. Правоохранители проводят необходимые мероприятия во взаимодействии с родителями подростков, оказавшихся участниками этой истории.

В аппарате омбудсмена подчеркнули, что помощь девочке предоставлена в полном объёме. До завершения проверки там призвали воздержаться от распространения неподтверждённых сведений и преждевременных выводов.

Обстоятельства произошедшего на молодёжной вечеринке в Казани сейчас устанавливают правоохранительные органы. Ранее сообщалось о возможном преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Родителям в аппарате детского омбудсмена также напомнили о необходимости контролировать досуг детей, особенно в вечернее и ночное время.

Напомним, ранее Life.ru писал о распространении в соцсетях видео с подростковой вечеринки в Казани, на котором фигурирует несовершеннолетняя девочка. О ситуации сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина после многочисленных обращений подписчиков. После публикации роликов школьница столкнулась с массовой травлей, а в Сети появились фейковые аккаунты от её имени и неподтверждённые сообщения о беременности.