ВСУ уничтожили 80 тонн продуктов при ударе по складу в Каменке-Днепровской

Около 80 тонн продуктов для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей уничтожены при пожаре на складе гуманитарной помощи в Каменке-Днепровской Запорожской области. По данным администрации округа, объект неоднократно атаковали украинские беспилотники.

На складе находились продовольственные наборы, предназначенные для социально уязвимых жителей. После ударов на территории начался пожар.

«В результате возникшего пожара уничтожено около 80 тонн продуктов», — сообщили местные власти.

Из-за потери запасов выдачу гуманитарной помощи в Каменке-Днепровской временно приостановили. В администрации заявили, что уже занимаются организацией новых поставок. О сроках возобновления выдачи и порядке получения продуктов жителям обещали сообщить дополнительно.

Каменка-Днепровская и ранее подвергалась атакам беспилотников. В июне дрон, по данным местной администрации, влетел в окно двухэтажного жилого дома, после чего начался пожар и были полностью уничтожены четыре квартиры.