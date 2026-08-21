40 км дальности и неуязвимость к РЭБ: Уральский дрон «Заноза» стал кошмаром для ВСУ

Свыше 11 тысяч FPV-дронов семейства «Заноза» различных модификаций отправлено в зону специальной военной операции с 2022 года. Такие цифры ТАСС привели в компании Zanoza drones.

Основу поставок составляет 10-дюймовый аппарат «Заноза-10», разработанный специалистами с Урала. Производитель отмечает, что беспилотники применяются на ключевых участках линии соприкосновения и продолжают работать даже при активном противодействии средств радиоэлектронной борьбы.

Из общего объёма более 10 тысяч единиц приходится на стандартные радиоуправляемые версии. Ещё свыше тысячи дронов оснащены оптоволоконной системой управления, которая делает их полностью невосприимчивыми к подавлению.

Разработчики сейчас увеличивают дальность оптоволоконных модификаций, одновременно повышая надёжность связи и снижая риск обрыва кабеля на предельных дистанциях. Такие аппараты комплектуются катушками на 15, 20 и 25 километров.

Конструкция «Занозы-10» продолжает дорабатываться с учётом отзывов военнослужащих. После получения обратной связи с передовых позиций специалисты провели комплексную модернизацию аппаратной части, усилив защиту от внешних и бортовых помех.

Дрон способен доставлять боевую часть массой до 3,5 килограмма на расстояние до 40 километров. Подтверждённая дальность поражения в реальных условиях достигает 42 километров.

Помимо уничтожения бронетехники, автомобилей и фортификаций, аппарат пригоден для ведения разведки и доставки грузов в зону боевых действий. В компании подчеркнули, что беспилотники доказали свою эффективность на всех направлениях, где применялись.

Ранее сообщалось, что десантники группировки войск «Днепр» начали применять новый тяжёлый многоцелевой FPV-дрон «Заноза». Беспилотник полностью разработан и собран в России. Грузоподъёмность дрона достигает 20 килограммов, а энергию обеспечивают два мощных аккумуляторных элемента. По словам военного, по этим параметрам российский беспилотник превосходит западные аналоги. Боец подчеркнул, что аппарат абсолютно новый и создан отечественными специалистами от начала до конца.