Живший с волками «испанский Маугли» умер в 80 лет

В Испании умер Маркос Родригес Пантойя, известный как «мальчик-волк из Сьерра-Морены». Мужчине было 80 лет, более 12 лет своего детства и юности он прожил практически без контакта с людьми среди диких животных. Об этом пишет Daily Mail.

Пантойя родился в 1946 году в Андалусии. После смерти матери и тяжёлого детства шестилетнего Маркоса отправили к пожилому пастуху в горы Сьерра-Морена. Тот научил ребёнка добывать пищу и выживать в природе, однако вскоре умер.

Оставшись один, мальчик приспособился к жизни в горах. Позже он рассказывал, что находился рядом с волками и другими животными, научился подражать их звукам и именно этот период считал самым счастливым в своей жизни. В 1965 году 19-летнего Пантойю обнаружила Гражданская гвардия и вернула в общество.

Адаптация далась ему тяжело. Маркоса заново учили пользоваться столовыми приборами, носить одежду и жить среди людей. Уже взрослым он признавался, что человеческое общество оказалось для него сложнее дикой природы. Его необычная судьба стала предметом антропологических исследований и легла в основу фильма «Среди волков» 2010 года.

Последние десятилетия Пантойя провёл в галисийской деревне Ранте, где местные жители помогали ему в быту. Он умер 15 августа, а на следующий день друзья простились с ним там же.

Истории о детях-маугли когда-то подтолкнули американского психолога Уинтропа Келлога к обратному эксперименту: вместо ребёнка среди животных он поселил детёныша шимпанзе в семье и воспитывал его вместе с собственным сыном. Опыт продлился девять месяцев и стал одним из самых спорных психологических экспериментов XX века.