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21 августа, 15:50

На севере Украины более 22 тысяч человек остались без света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Sasha Chornyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Sasha Chornyi

На севере Украины произошла авария на энергообъекте, из-за которой более 22 тысяч потребителей остались без света. Об этом проинформировало предприятие «Черниговоблэнерго».

Отключение затронуло Черниговский район Черниговской области. В компании уточнили, что электроснабжение пропало у 22 тысяч абонентов.

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Ранее сообщалось, что в Чернигове более 10 тысяч абонентов остались без электроснабжения после повреждения энергетического объекта. Как сообщила компания «Черниговоблэнерго», объект получил повреждения в результате атаки. Какой именно инфраструктурный узел был выведен из строя и насколько серьёзны последствия, в компании не уточнили. Из-за происшествия обесточена часть областного центра. Энергетики готовы приступить к аварийно-восстановительным работам, однако начать их смогут только после того, как позволит обстановка с безопасностью.

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Юлия Сафиулина
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