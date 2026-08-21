На севере Украины более 22 тысяч человек остались без света

На севере Украины произошла авария на энергообъекте, из-за которой более 22 тысяч потребителей остались без света. Об этом проинформировало предприятие «Черниговоблэнерго».

Ранее сообщалось, что в Чернигове более 10 тысяч абонентов остались без электроснабжения после повреждения энергетического объекта. Как сообщила компания «Черниговоблэнерго», объект получил повреждения в результате атаки. Какой именно инфраструктурный узел был выведен из строя и насколько серьёзны последствия, в компании не уточнили. Из-за происшествия обесточена часть областного центра. Энергетики готовы приступить к аварийно-восстановительным работам, однако начать их смогут только после того, как позволит обстановка с безопасностью.