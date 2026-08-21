В школах Краснодара линейки пройдут только для 1-х и 11-х классов

Глава Краснодара Евгений Наумов проинформировал о формате проведения Дня знаний в городских школах. Согласно решению городской Антитеррористической комиссии, принятому в целях обеспечения безопасности учащихся, торжественные линейки 1 сентября состоятся исключительно для учеников первых и 11-х классов.

«Первоочередной вопрос – организация торжественных линеек. С правоохранительным и силовым блоком приняли решение, что они пройдут только для учеников 1-х и 11-х классов в закрытых помещениях: актовых и спортивных залах, рекреациях, классных кабинетах», — написал Наумов в соцсетях.

По словам мэра, безопасность в образовательных учреждениях будет обеспечена на всех уровнях. В День знаний в каждой школе будут дежурить медики, спасатели и полицейские. Накануне праздника здания проверят кинологи и саперы, а в ночь на 1 сентября наряды полиции возьмут объекты под охрану. В дальнейшем патрулирование территорий у школ будет проводиться ежедневно в утренние часы. Кроме того, с начала учебного года все школы, детские сады и центры допобразования переходят на круглосуточный режим охраны силами частных охранных предприятий.

Ранее Life.ru рассказывал, что 1 сентября 2026 года пока остаётся обычным рабочим днём для родителей школьников. При этом в Госдуме обсуждались инициативы сделать День знаний выходным хотя бы для мам и пап учеников младших классов.