ФИФА дисквалифицировала Паредеса на 10 матчей за драку в финале ЧМ

ФИФА наложила дисциплинарные взыскания на участников конфликта, произошедшего после финала ЧМ-2026. Самое суровое наказание получил Леандро Паредес — аргентинец пропустит 10 матчей и выплатит штраф в $90 тыс.

Не сладко пришлось и его партнёру – защитнику Науэлю Молине. Тот пропустит 7 игр и заплатит те же $90 тысяч. Молодой полузащитник Тьяго Альмада отделался «легким испугом» – один матч и $30 тысяч штрафа. Тренерский штаб тоже не остался в стороне: Роберто Аяла дисквалифицирован на три матча и оштрафован на $30 тысяч.

Футболист сборной Испании Гави также получил своё – дисквалификацию на один матч и штраф в $30 тысяч. ФИФА не стала делать различий между аргентинцами и испанцами – все получили по заслугам.

Испанцы в финальном матче ЧМ обыграли команду Аргентины со счётом 1:0. После финального свистка в матче с испанцами (поражение 0:1 в экстра-тайме) произошла стычка. Леандро Паредес сначала схватил за шею защитника Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави.