Аргентине прилетел крупный штраф от ФИФА за драку Паредеса и скандальный баннер на ЧМ

Дисциплинарный комитет ФИФА выписал Ассоциации футбола Аргентины штраф в размере 321 тысячи долларов по итогам мирового первенства. Информация об этом размещена на официальном ресурсе федерации.

В сообщении уточняется, что причиной для санкций стали акции неспортивного толка во время турнира, некорректное поведение сборной, а также проявления дискриминации и оскорбления на расовой почве.

На стадии полуфинала аргентинцы одолели англичан со счетом 2:1. После игры футболисты развернули полотно с надписью о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов, однако тогда федерация отложила разбирательство до конца соревнований.

После финального свистка в матче с испанцами (поражение 0:1 в экстра-тайме) произошла стычка. Леандро Паредес сначала схватил за шею защитника Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави.

Помимо денежного наказания, южноамериканской команде предписано провести два ближайших домашних поединка при заполняемости арены лишь наполовину. Часть штрафа в размере 100 тысяч долларов должна пойти на финансирование программы по противодействию дискриминации.

Один матч с ограничением посещаемости и указанная сумма в сто тысяч долларов заморожены на период испытательного срока.