DPA: Минобороны ФРГ в курсе случаев дезертирства украинских военных на обучении

В Германии зафиксировали случаи, когда украинские военнослужащие самовольно покидали место службы прямо во время прохождения боевой подготовки. Об этом агентству DPA рассказал представитель управления подготовки Бундесвера в Штраусберге.

Точное число таких случаев в немецком военном ведомстве раскрывать не стали. Там лишь подтвердили, что отдельные украинские бойцы уходили с курсов без разрешения. При этом заниматься их поиском немецкие военные не собираются. В Бундесвере назвали подобные инциденты внутренним делом ВСУ и посоветовали уточнять статистику у украинской стороны.

Украинские военнослужащие проходят подготовку в Германии в рамках европейской миссии EUMAM UA. Германия является одним из основных центров программы: координирующий штаб подготовки расположен в Штраусберге под Берлином. Как сообщает Бундесвер, к началу 2026 года страны — участницы миссии обучили около 87 тысяч украинских военных.

Ранее Life.ru писал, что после прохождения подготовки в Германии могли дезертировать несколько сотен украинских военнослужащих. Только в Саксонии-Анхальт местное МВД насчитало около 80 таких случаев. При этом официально немецкие власти точную статистику не раскрывают, а в Минобороны ФРГ говорят лишь об отдельных эпизодах.