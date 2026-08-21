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21 августа, 17:06

КПРФ, ты с кем? В Госдуме потребовали от коммунистов пересмотреть наследие Ильича

Депутат Луговой призвал КПРФ оценить национальную политику Ленина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) призвал КПРФ объяснить, как её нынешняя патриотическая позиция сочетается с национальной политикой большевиков. По мнению парламентария, коммунистам необходимо прямо оценить решения, принятые при Владимире Ленине.

Особое внимание представитель ЛДПР обратил на устройство СССР как федерации национальных республик с закреплённым правом выхода из Союза. Луговой считает, что эта модель впоследствии стала одним из факторов распада страны.

Депутат также поставил перед КПРФ вопрос об отношении к политике коренизации и украинизации 1920–1930-х годов. При этом он подчеркнул, что речь идёт не о развитии национальных языков и культур как таковом, а об административных методах и отношении советской власти к русским национальным интересам.

«Партия поддерживает СВО, говорит о Русском мире, защищает традиционные ценности, демонстрирует близость к Православной церкви. Но где фундаментальный пересмотр теории, которая десятилетиями утверждала противоположное? Где отказ от ленинской национальной политики?» заявил Луговой.

По его мнению, нынешняя риторика коммунистов ставит партию перед идеологическим противоречием. Признание ошибок национальной политики большевиков, считает депутат, неизбежно привело бы к пересмотру части ленинского наследия.

Луговой уточнил, что не предлагает отказываться от советской истории целиком. Он призвал дать политическую оценку отдельным решениям того периода и заявил, что для современной партии, выступающей с патриотических позиций, интересы России должны стоять выше идеологических установок.

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КПРФ при этом продолжает подчёркивать преемственность с советским наследием. 10 августа Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ. Среди оснований для награждения партия называла вклад белорусского лидера в сохранение исторического наследия и ценностей советского периода.

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Полина Никифорова
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