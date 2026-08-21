КПРФ, ты с кем? В Госдуме потребовали от коммунистов пересмотреть наследие Ильича

Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) призвал КПРФ объяснить, как её нынешняя патриотическая позиция сочетается с национальной политикой большевиков. По мнению парламентария, коммунистам необходимо прямо оценить решения, принятые при Владимире Ленине.

Особое внимание представитель ЛДПР обратил на устройство СССР как федерации национальных республик с закреплённым правом выхода из Союза. Луговой считает, что эта модель впоследствии стала одним из факторов распада страны.

Депутат также поставил перед КПРФ вопрос об отношении к политике коренизации и украинизации 1920–1930-х годов. При этом он подчеркнул, что речь идёт не о развитии национальных языков и культур как таковом, а об административных методах и отношении советской власти к русским национальным интересам.

«Партия поддерживает СВО, говорит о Русском мире, защищает традиционные ценности, демонстрирует близость к Православной церкви. Но где фундаментальный пересмотр теории, которая десятилетиями утверждала противоположное? Где отказ от ленинской национальной политики?» — заявил Луговой.

По его мнению, нынешняя риторика коммунистов ставит партию перед идеологическим противоречием. Признание ошибок национальной политики большевиков, считает депутат, неизбежно привело бы к пересмотру части ленинского наследия.

Луговой уточнил, что не предлагает отказываться от советской истории целиком. Он призвал дать политическую оценку отдельным решениям того периода и заявил, что для современной партии, выступающей с патриотических позиций, интересы России должны стоять выше идеологических установок.

КПРФ при этом продолжает подчёркивать преемственность с советским наследием. 10 августа Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ. Среди оснований для награждения партия называла вклад белорусского лидера в сохранение исторического наследия и ценностей советского периода.