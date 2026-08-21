Российский гимнаст Арсений Духно взял серебро ЧЕ в вольных упражнениях

Российский гимнаст Арсений Духно завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в вольных упражнениях. Турнир принимает Загреб, столица Хорватии.

Судьи оценили выступление россиянина в 14,333 балла. Этого результата хватило для второй позиции итогового протокола. Первенствовал в финале представитель Израиля Артём Долгопят, получивший за свою программу 14,466 балла. Замкнул тройку сильнейших британец Харри Хепуорт — его комбинация принесла 14,300 балла.

Ещё один российский гимнаст Мухаммаджон Якубов завершил выступление на восьмой строчке с оценкой 13,033. Европейское первенство проходит с 13 по 23 августа, российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что российская сборная по спортивной гимнастике выиграла командное многоборье на чемпионате Европы в Загребе. В составе команды выступали Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова и Людмила Рощина. В решающей стадии российские гимнастки набрали 165,430 балла. Этот результат позволил им занять первое место и стать сильнейшими на континенте.