Дрон ВСУ атаковал предприятие в Брянской области, ранен водитель

Водитель получил осколочное ранение при атаке украинского беспилотника на предприятие в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По его данным, дрон ударил по территории объекта. Пострадавшего после атаки доставили в больницу.

«Вражеский беспилотник атаковал территорию предприятия. В результате удара осколочное ранение получил водитель. Его доставили в больницу, оказана вся необходимая помощь», — написал Ковальчук в телеграм-канале.

Других данных о пострадавших глава региона не привёл. Информация о повреждениях предприятия также пока не уточняется.

Несколькими днями ранее в Брянской области при атаке беспилотника на жилой дом пострадали два человека. По данным властей, дрон ударил по зданию в посёлке Васильевка Стародубского района, местных жителей с осколочными ранениями доставили в больницу.