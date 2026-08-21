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21 августа, 18:00

Дрон ВСУ атаковал предприятие в Брянской области, ранен водитель

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Водитель получил осколочное ранение при атаке украинского беспилотника на предприятие в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По его данным, дрон ударил по территории объекта. Пострадавшего после атаки доставили в больницу.

«Вражеский беспилотник атаковал территорию предприятия. В результате удара осколочное ранение получил водитель. Его доставили в больницу, оказана вся необходимая помощь», написал Ковальчук в телеграм-канале.

Других данных о пострадавших глава региона не привёл. Информация о повреждениях предприятия также пока не уточняется.

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Несколькими днями ранее в Брянской области при атаке беспилотника на жилой дом пострадали два человека. По данным властей, дрон ударил по зданию в посёлке Васильевка Стародубского района, местных жителей с осколочными ранениями доставили в больницу.

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Полина Никифорова
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