Певицу Родриго засыпали поздравлениями с «переходом» в «Барселону»

Соцсети американской певицы Оливии Родриго подверглись атаке футбольных болельщиков. Причиной стал переход полузащитника сборной Испании Родриго Эрнандеса в «Барселону».

Поклонники каталонского клуба массово поздравляют 23-летнюю исполнительницу с трансфером. В комментариях преобладают тёплые приветствия от испанцев и фанатов сине-гранатовых из других стран. Путаница возникла из-за схожести фамилии артистки с именем футболиста, которого болельщики ласково называют Родри.

Сам полузащитник не ведёт аккаунты в социальных сетях. Фанаты решили восполнить этот пробел и нашли замену в лице поп-звезды, чья фамилия идеально совпала с прозвищем игрока. Настоящий Родри обошёлся «Барселоне» примерно в 80 миллионов евро.

К слову, до этого каталонский клуб выбрал Оливию Родриго в качестве лица Spotify для «эль класико» с мадридским «Реалом». В рамках партнёрства с музыкальным сервисом имя 23-летней звезды разместили на игровых майках футболистов в одном из главных матчей сезона.

Ранее сообщалось, что Роналдо и Роналдиньо появились на поле стадиона «Метлайф» в Нью-Джерси в перерыве финала чемпионата мира 2026 года. Бразильские легенды футбола вывезли американскую певицу Мадонну прямо на газон. За рулём автомобиля находился Роналдо Назарио. В салоне вместе с Мадонной разместилась группа танцоров, а Роналдиньо сидел на переднем пассажирском кресле и активно подпевал хиту певицы Music.