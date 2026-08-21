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21 августа, 17:56

В Кишинёве объяснили перевод экс-главы Гагаузии Гуцул в новую тюрьму

Гуцул могла остаться в кишинёвской колонии при условии работы в хозотряде

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

Евгения Гуцул могла продолжить отбывать наказание в кишинёвской тюрьме №13, если бы устроилась там на хозяйственные работы. Об этом Национальная администрация тюрем Молдавии сообщила NewsMaker в ответ на запрос издания.

Защита бывшего башкана Гагаузии просила не переводить её в женскую тюрьму №7 в селе Руска. Адвокаты ссылались в том числе на то, что в Кишинёве продолжаются другие судебные процессы с участием Гуцул.

В пенитенциарном ведомстве пояснили, что после вступления приговора в силу оставить осуждённого в СИЗО можно в порядке исключения — для выполнения хозяйственных работ. Однако для этого необходимо письменное согласие самого заключённого и решение начальника учреждения.

«В случае Евгении Гуцул она не подавала заявление о трудоустройстве в хозяйственный отряд», — заявили в администрации тюрем. Поэтому, по версии ведомства, оснований оставлять политика в Кишинёве не было.

Адвокат Сергей Морару ранее утверждал, что условия в учреждении у села Руска хуже, чем в столичной тюрьме, и жаловался в том числе на ограниченный доступ заключённых к водопроводной воде. Пенитенциарная администрация эти обвинения отвергает.

В августе 2025 года Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы по делу о нарушениях при финансировании партии «Шор». В мае 2026-го Апелляционная палата оставила наказание в силе. Сама Гуцул вину не признаёт и называет дело политически мотивированным.

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После решения апелляции Народное собрание Гагаузии официально признало должность башкана вакантной. Решение приняли 17 августа, сославшись на вступивший в силу приговор Гуцул. Теперь законодательство автономии предусматривает проведение выборов нового главы.

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Полина Никифорова
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