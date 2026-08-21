Школьница погибла в Орле, упав с 15-го этажа

В Орле 11-летняя девочка скончалась в результате падения с высоты 15-го этажа. Происшествие случилось в ЖК «Андриановский», где ребёнок сорвался с общего технического балкона на козырек подъезда. Информацию о случившемся подтвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте», выразив глубокие соболезнования семье погибшей.

«Я приношу свои самые искренние слова соболезнования родным, это очень тяжёлая утрата», — сказал глава региона.

Ранее в Хасавюрте ребёнок умер после того, как оказался пристёгнут лентами-ремнями в детской колыбели. Предварительно, причиной гибели могла стать механическая асфиксия. После случившегося Хасавюртовский межрайонный следственный отдел организовал процессуальную проверку. На месте происшествия специалисты осмотрели помещение и тело погибшего.