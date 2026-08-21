В Испании два тореадора получили удары рогами в пах — один в реанимации

Сразу два участника корриды в Испании получили ранения в пах от бычьих рогов в один день. Наиболее серьёзно пострадал португальский новильеро Жоау Д’Алва — ему потребовалась срочная операция. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошёл 14 августа на арене в Сеньсьентос недалеко от Мадрида. Д’Алва попытался нанести финальный удар новилло, однако животное подхватило его рогом в области паха.

Согласно медицинскому заключению, тореадор получил проникающую травму мошонки. Его прооперировали прямо в мобильной операционной при арене, после чего отправили в больницу для обследования у уролога и проверки состояния яичек.

Практически одновременно похожее ЧП произошло за сотни километров оттуда — на корриде в Баэсе. Известный испанский матадор Давид Фандила по прозвищу Эль Фанди также получил удар рогом в область мошонки рядом с правым яичком. Врачи оценили его травму как менее серьёзную.

При этом Эль Фанди после медицинской помощи сумел вернуться на арену и завершить выступление. Для Д’Алвы последствия оказались тяжелее: после первой операции его направили в стационар для дальнейшего обследования.

В июле коррида и забеги с быками уже приводили к серьёзным травмам в Испании. Во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне бык пробил рогом лицо одному из участников, ещё 12 человек получили различные повреждения.