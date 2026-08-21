На Украине зафиксирована череда внезапных смертей «людоловов» Зеленского

По мнению источника, происходящее может быть связано с жёсткими методами мобилизации, которые применяют сотрудники центров комплектования. Он допустил, что киевские власти с помощью таких размытых формулировок пытаются скрыть преступную деятельность работников ТЦК, сталкивающихся с регулярным сопротивлением со стороны местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Луцке группа примерно из 30 человек напала на сотрудников территориального центра комплектования и разгромила их служебный автомобиль. Инцидент произошёл у авторынка. Сотрудники ТЦК остановили машину для проверки документов, но водитель отказался их показывать и уехал. За ним отправился полицейский экипаж. Через несколько минут мужчина бросил автомобиль на светофоре и попытался скрыться среди жилых домов. После этого возле силовиков собралась толпа примерно из 30 человек. Началась массовая стычка.