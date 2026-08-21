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21 августа, 18:28

На Украине зафиксирована череда внезапных смертей «людоловов» Зеленского

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования начали массово погибать при невыясненных обстоятельствах. Такую информацию ТАСС предоставили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что в публикуемых некрологах намеренно не раскрывается причина гибели большинства работников ТЦК. Вместо конкретных данных используется общая формулировка о внезапной смерти при исполнении служебных обязанностей.

По мнению источника, происходящее может быть связано с жёсткими методами мобилизации, которые применяют сотрудники центров комплектования. Он допустил, что киевские власти с помощью таких размытых формулировок пытаются скрыть преступную деятельность работников ТЦК, сталкивающихся с регулярным сопротивлением со стороны местных жителей.

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Ранее сообщалось, что в Луцке группа примерно из 30 человек напала на сотрудников территориального центра комплектования и разгромила их служебный автомобиль. Инцидент произошёл у авторынка. Сотрудники ТЦК остановили машину для проверки документов, но водитель отказался их показывать и уехал. За ним отправился полицейский экипаж. Через несколько минут мужчина бросил автомобиль на светофоре и попытался скрыться среди жилых домов. После этого возле силовиков собралась толпа примерно из 30 человек. Началась массовая стычка.

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Юлия Сафиулина
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