В Казани возбудили два уголовных дела после изнасилования девочки на вечеринке

В столице Татарстана сотрудники Следственного комитета инициировали два уголовных производства по факту вопиющего инцидента с участием несовершеннолетних. Поводом послужила вечеринка, на которой группа подростков совершила насильственные действия в отношении девочки. Такой информацией делится aif.ru со ссылкой на региональное управление СК России.

Следователям уже удалось установить личности всех участников происшествия. Уголовные дела возбуждены по статьям, предусматривающим ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, а также за использование несовершеннолетнего для изготовления материалов порнографического характера. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Известно, что пострадавшая познакомилась с подозреваемыми через социальные сети и пришла на день рождения к одному из них. По словам девочки, её насильно удерживали в комнатах с юношами. Несмотря на её просьбы прекратить съёмку, подростки продолжали снимать происходящее на камеры телефонов. Информация о произошедшем стала достоянием общественности после того, как в интернете появились шокирующие кадры.

В настоящее время с пострадавшей работают инспекторы по делам несовершеннолетних и психологи.

Напомним, ранее Life.ru писал о распространении в соцсетях видео с подростковой вечеринки в Казани, на котором фигурирует несовершеннолетняя девочка. О ситуации сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина после многочисленных обращений подписчиков. После публикации роликов школьница столкнулась с массовой травлей, а в Сети появились фейковые аккаунты от её имени и неподтверждённые сообщения о беременности.