Ударный БПЛА «Призрак-М» с дальностью полёта от 500 км разработали в Чечне

В Российском университете спецназа имени Владимира Путина в Чечне разработали новый дальнобойный ударный беспилотник «Призрак-М». Аппарат способен преодолевать от 500 километров и нести до 20 килограммов полезной нагрузки, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Новую разработку представил руководитель университета Байбетар Вайханов. Максимальная взлётная масса «Призрака-М» составляет 62 килограмма, скорость — до 150 км/ч.

Одновременно в РУС создали ещё один беспилотник меньшего радиуса действия. Он рассчитан на полёты на 60–70 километров, способен разгоняться до 170 км/ч и поднимать до 10 килограммов полезной нагрузки. Его испытательные полёты уже завершились успешно.

Кадырову также продемонстрировали модернизированные машины на базе ГАЗ-66, созданные в развитие проекта «Джихад-мобиль». На автомобили установили сразу три орудия для противодействия воздушным целям. Кроме того, специалисты университета представили новые комплектующие и перспективные разработки, в том числе лазерные системы. Их производство в дальнейшем планируется локализовать непосредственно на базе РУС.

Ранее Life.ru писал, что очередная группа добровольцев из Чечни прошла подготовку в Российском университете спецназа имени Владимира Путина перед отправкой в зону СВО. В РУС бойцов обучали тактике, огневой подготовке и действиям в условиях, максимально приближенных к боевым. После курса они пополнили подразделения спецназа «Ахмат».