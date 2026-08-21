Саратовский суд оштрафовал кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Бондаренко

Октябрьский районный суд Саратова признал кандидата в депутаты Государственной думы от КПРФ Николая Бондаренко виновным по части 1 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на источники в судебной инстанции.

«Назначили наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей. Признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций», — сказал собеседник агентства. Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее в этом году Бондаренко был официально выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы на съезде КПРФ и возглавил территориальную группу, объединяющую Удмуртскую Республику и Пермский край. В сентябре 2017 года, политик избирался депутатом Саратовской областной думы шестого созыва, однако в феврале 2022 года лишился мандата.

Напомним, ранее стало известно, что Николай Бондаренко был задержан в Саратове. По словам самого политика, его задержали десять сотрудников полиции, после чего в принудительном порядке доставили в Октябрьский районный суд города Саратова. В отношении бывшего депутата составлен протокол по ст. 20.3 КоАП РФ.