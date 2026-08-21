Патриарх Кирилл призвал духовенство «давить на газ» в служении Церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священнослужителей прикладывать максимальные усилия в церковном служении. С соответствующей проповедью он выступил в четверг во время визита в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь.

«Многие из батюшек у нас водят автомобиль. И то, что я сейчас скажу, они хорошо поймут. Для того, чтобы автомобиль двигался, надо нажимать на педаль газа… Мы должны нашу педаль до самого пола давить. И давить постоянно. И никогда не снимать свою ногу с этой педали газа», — сказал он.

Кирилл подчеркнул, что нынешнее благополучное время наступило после страшных гонений на Церковь. Именно поэтому служение требует от духовенства предельной самоотдачи и постоянного напряжения сил. Проповедь прозвучала в праздник перенесения мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.

Ранее патриарх Кирилл призвал духовенство России и Белоруссии усилить работу по укреплению веры в народе ради защиты Отечества. Глава Русской православной церкви обратился ко всему епископату и духовенству. Он призвал священнослужителей работать, не покладая рук. Предстоятель РПЦ сравнил предстоящие усилия с известным послевоенным выражением — трудиться за себя и за того парня. По его словам, только общими стараниями вера в народе будет становиться крепче.