Российский самолёт Ил-76 подавил крупные очаги возгорания в Сербии

Российский Ил-76 подавил крупные очаги природных пожаров и помог защитить около 50 объектов. Операция прошла в районе Делиблатска-Пешчар в Сербии, сообщили в МЧС России.

Российский Ил-76 сдержал огонь у населённых пунктов Сербии. Видео © МАКС / МЧС России

Экипаж выполнил пять вылетов и сбросил на горящие территории 210 тонн воды. Точечные сбросы сдержали распространение огня в сторону населённых пунктов.

«50 объектов удалось защитить от огня благодаря работе авиации МЧС России в Сербии», — сообщили в ведомстве.

В тушении также участвуют российские вертолёты Ка-32. На земле с огнём борются сербские пожарные расчёты. Работу осложняет температура воздуха выше 40 градусов. В районе пожаров долгое время нет осадков. Обмеление Дуная ограничивает доступ спасателей к воде.

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за помощь. Он отдельно отметил работу экипажа Ил-76 и точность сбросов воды.

В первый день операции самолёт Ил-76 МЧС России совершил в Сербии пять вылетов. Экипаж выполнил десять сбросов и направил на очаги пожаров 210 тонн воды. Космический мониторинг выявил в стране 22 термоточки. Огонь приблизился к сёлам Шушара, Гребенац и Кайтасово, поэтому местные службы начали эвакуацию жителей. Российские специалисты работали вместе с сербскими пожарными при поддержке Российско-сербского гуманитарного центра.