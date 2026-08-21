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21 августа, 20:07

Россиянки Новолодская и Солозобова выиграли золото юниорского ЧМ по велотреку

Обложка © VK / Вероника Солозобова

Обложка © VK / Вероника Солозобова

Российские спортсменки Ангелина Новолодская и Вероника Солозобова завоевали золотые медали на юниорском чемпионате мира по велотреку. Первенство проходит в Бельгии.

17-летняя Новолодская стала победительницей турнира в омниуме. 18-летняя Солозобова получила золотую медаль в спринте. Кроме того, 21 августа бронзовую награду на чемпионате мира с выбыванием завоевал Матвей Яковлев

Завершение первенства запланировано на 23 августа.

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Ранее Life.ru писал, что некоторые участницы женских велогонок оказались под подозрением из-за возможного использования специальных накладок, которые якобы помогают улучшить аэродинамику. Команды уже попросили UCI уточнить правила. Соперницы обращают внимание на возможные изменения экипировки участниц. Подозрения связаны с тем, что некоторые спортсменки могут размещать специальные вставки под бюстгальтером. Предполагается, что такие приспособления способны влиять на воздушный поток вокруг тела и уменьшать сопротивление во время движения.

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Виталий Приходько
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