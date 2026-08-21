В Швеции при нападении с мечом в школе погиб человек, трое ранены

Один человек погиб в результате нападения с мечом в средней школе Бринелл в шведской Фагерсте. Трое пострадавших были госпитализированы, двое подростков получили тяжёлые ранения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на правоохранителей.

Полиция задержала 18-летнего подозреваемого. Правоохранители открыли по нему огонь. На пресс-конференции представители полиции подтвердили его возраст и сообщили, что молодой человек находится под стражей. По информации шведской общественной телекомпании SVT, задержанный раньше учился в Бринелле. Источники телеканала утверждают, что перед нападением он был вооружён мечом и надел шлем. Также сообщается о его прежней судимости за нападение.

Один из раненых был выписан из больницы. Двое других пострадавших, оба мальчики-подростки, остаются в тяжёлом состоянии. Полиция получила сообщение о происходящем в 14:06 по местному времени. Нападение произошло вскоре после окончания летних каникул — для некоторых учащихся пятница стала первым учебным днём. Бринелл находится в Фагерсте — городе с населением около 13 тысяч человек в центральной части Швеции.

Ранее Life.ru писал, что в Швеции вооружённый мечом человек проник в учебное заведение и ранил нескольких людей. Полиция квалифицировала случившееся как «продолжающееся смертельно опасное насилие». К школе прибыли несколько машин скорой помощи, полицейский вертолёт и сотрудники специального подразделения полиции. После нападения несколько школ в Фагерсте перевели учащихся в укрытие.