При обрушении породы на шахте в Турции погиб один человек, ещё 19 пострадали
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Один человек погиб и ещё 19 получили травмы в результате обвала горной породы на угольном предприятии в районе Бейпазары турецкой провинции Анкара. Об этом сообщила администрация губернатора.
Чрезвычайное происшествие случилось около 18:00 по местному времени на территории энергетического объекта Чайырхан в районе Хыркатепе. Согласно предварительной информации, в рабочей зоне произошло обрушение кровли, которое вызвало выброс породы и ударную волну, в результате чего люди получили ранения. К месту аварии немедленно были направлены подразделения жандармерии, полиции, пожарные, спасатели и бригады скорой помощи.
«В результате аварии погиб один шахтёр, пострадавшие доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении, опубликованном в соцсети X администрации губернатора.
Власти Анкары начали расследование причин случившегося, проводятся необходимые проверки и следственные мероприятия.
Недавно шесть шахтёров погибли после взрыва на руднике El Porvenir 1 в муниципалитете Кукунуба в Колумбии. Спасательная операция завершена, все находившиеся под землёй люди обнаружены погибшими. Ранее рудник проверило Национальное горнодобывающее агентство Колумбии. Инспекторы выявили проблемы с безопасностью и распорядились приостановить работы до выполнения плана по их устранению.
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