В Таганроге потушили загоревшийся склад автосервиса и припаркованные машины

В Таганроге в Ростовской области произошёл пожар на складском помещении автосервиса на площади 400 квадратных метров. Позднее возгорание было потушено, сообщает представитель регионального МЧС.

Сообщение о возгорании по адресу Социалистическая, 152 поступило в 19:29 мск. Площадь пожара в складском здании составила 350 квадратных метров, ещё 50 квадратных метров пришлись на припаркованные машины. Возгорание ликвидировали. На месте работали 19 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.

Ранее в Кировской области пожар полностью уничтожил деревянное здание площадью 930 квадратных метров на ферме в селе Белая Фалёнского округа. В результате происшествия погибло более 500 животных. Люди не пострадали, однако огонь погубил 26 овец и около полутысячи домашних птиц разных видов. Пламя также уничтожило более четырёх тонн кормов и продукцию птицеводства.