Не грех, а смех: Мастер-класс по православным мемам пройдёт в Московской епархии

Молодёжное объединение Богоявленского кафедрального собора в Елохове проведёт мастер класс, посвящённый созданию православных мемов. Как сообщила информационная служба Московской епархии Русской православной церкви, мероприятие состоится в 13:00 23 августа в Orthodox House.

«В 13.00 молодёжное объединение Богоявленского кафедрального собора в Елохове приглашает посетить мастер-класс в Orthodox House, посвящённый православным мемам», — сказано в сообщении, опубликованном на странице епархии в ВКонтакте.

Согласно данным компании «Медиалогия», за первое полугодие 2026 года самым обсуждаемым мемом стал «6-7» (или «сикс-севен») — он упоминался более 1,26 миллиона раз. Второе место занял мем «черемша и советская эстетика», основанный на псевдоностальгических ИИ-роликах с зайцем, у которого голова льва. Замкнул тройку лидеров мем «воздухан», которым обозначают людей, бросающих слова на ветер.