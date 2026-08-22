Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 21:03

Зеленский назначил 16 судей ВАКС для получения финансирования от ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский подписал указы о назначении 16 судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и его апелляционной палаты. Документы обнародовали на сайте Зеленского.

В состав ВАКС назначены Виктор Антипенко, Оксана Гуцал, Евгений Диденко, Александр Дудченко, Виталий Корягин, Владислав Кухта, Николай Пик, Леся Скрекль, Ирина Тесленко, Олег Хамходер и Марта-Мария Яцинина. В состав апелляционной палаты ВАКС назначены Наталия Дорошенко, Николай Рубащенко, Инна Смаль, Елена Танасевич и Игорь Чайкин.

Назначения имеют значение для дальнейшей финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза. По данным «Европейской правды», формирование состава ВАКС относится к условиям получения Киевом около 300 млн евро по программе Ukraine Facility.

Цацку оставляем: Ермак так и не уговорил суд снять с него электронный браслет
Цацку оставляем: Ермак так и не уговорил суд снять с него электронный браслет

Ранее ВАКС арестовал бывшего депутата Верховной рады Максима Микитася. Ему назначен залог в 30 миллионов гривен (около 56 млн рублей). Микитась фигурирует в новом деле Национального антикоррупционного бюро. В рамках того же производства под залог в 20 млн гривен арестовали бывшего подчинённого Микитася Валентина Елизарова. Он проходит по делу о захвате предприятий и легализации денежных средств через «Сенс банк».

Больше новостей о политических скандалах и событиях на Украине — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar