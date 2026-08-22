Зеленский назначил 16 судей ВАКС для получения финансирования от ЕС

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский подписал указы о назначении 16 судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и его апелляционной палаты. Документы обнародовали на сайте Зеленского.

В состав ВАКС назначены Виктор Антипенко, Оксана Гуцал, Евгений Диденко, Александр Дудченко, Виталий Корягин, Владислав Кухта, Николай Пик, Леся Скрекль, Ирина Тесленко, Олег Хамходер и Марта-Мария Яцинина. В состав апелляционной палаты ВАКС назначены Наталия Дорошенко, Николай Рубащенко, Инна Смаль, Елена Танасевич и Игорь Чайкин.

Назначения имеют значение для дальнейшей финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза. По данным «Европейской правды», формирование состава ВАКС относится к условиям получения Киевом около 300 млн евро по программе Ukraine Facility.

Ранее ВАКС арестовал бывшего депутата Верховной рады Максима Микитася. Ему назначен залог в 30 миллионов гривен (около 56 млн рублей). Микитась фигурирует в новом деле Национального антикоррупционного бюро. В рамках того же производства под залог в 20 млн гривен арестовали бывшего подчинённого Микитася Валентина Елизарова. Он проходит по делу о захвате предприятий и легализации денежных средств через «Сенс банк».