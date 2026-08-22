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Регион
21 августа, 21:50

TikTok заплатит $400 млн Минюсту США за сбор данных американских детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / XanderSt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / XanderSt

Министерство юстиции Соединённых Штатов заключило мировое соглашение с компаниями TikTok и ByteDance по делу о нарушении закона о защите конфиденциальности несовершеннолетних в интернете. Общая сумма договорённости составила 400 миллионов долларов, сообщила пресс-служба американского ведомства.

Согласно условиям сделки, платформа обязана немедленно перечислить 300 миллионов долларов. Оставшиеся 100 миллионов будут выплачены после того, как суд отменит прежнее мировое соглашение, заключённое в отношении предшественника TikTok — сервиса Musical.ly. В Минюсте отметили, что с момента подачи иска в 2024 году компания провела масштабную реорганизацию руководства, а также усилила родительский контроль и внедрила новые механизмы проверки возраста пользователей.

Иск, поданный властями США, касался сбора и хранения персональных данных миллионов детей младше 13 лет без согласия родителей. По версии обвинения, платформа позволяла несовершеннолетним обходить возрастные ограничения, сохраняла их личную информацию даже в специальном детском режиме и не реагировала на запросы родителей об удалении учётных записей.

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Ранее Life.ru писал, что Министерство юстиции США уличило OpenAI и её дочернюю компанию Statsig в дискриминации американских соискателей. Целью было набрать мигрантов с временными рабочими визами. Чтобы этого добиться, вакансии не размещали на общедоступных платформах, отклики принимали исключительно по бумажной почте, а информацию о поиске транслировали по радио глубокой ночью.

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Виталий Приходько
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