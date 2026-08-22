Правительство разрешило водителям с отсутствующими конечностями управлять фурами

Правительство изменило правила, по которым медкомиссия определяет возможность управлять грузовиками, автобусами, троллейбусами и трамваями. Из действующего перечня убрали несколько противопоказаний, связанных с отсутствием конечностей. Распоряжение опубликовано на сайте официального публикования правовых актов.

Теперь само по себе отсутствие руки или кисти, ноги или стопы не относится к основаниям для запрета на управление транспортом этих категорий. То же касается отсутствия пальцев либо их фаланг и деформаций кисти или стопы, которые существенно ограничивают их подвижность.

Речь идёт о категориях C, CE, D, DE, Tm и Tb, а также C1, D1, C1E и D1E. Раньше для них существовала целая группа специальных ограничений, включая укорочение ноги более чем на 6 см и неподвижность межфаланговых суставов. Одновременно правительство добавило в перечень более конкретное ограничение: противопоказанием стало отсутствие обеих верхних конечностей или кистей. Такой же запрет установлен при деформации кистей, которая значительно мешает их движению.

Ранее стало известно, что информация об экологическом классе топлива должна появляться на табло заправочной колонки, в уголке потребителя и в кассовом чеке. Покупатель должен видеть данные о классе топлива непосредственно при заправке. Для этого сведения разместят на информационном табло топливораздаточной колонки. Дополнительно информация будет продублирована в уголке потребителя на каждой станции. Третьим источником станет кассовый чек, который выдается водителю после оплаты.