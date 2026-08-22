Трамп заявил о неготовности Ирана заключить «правильную сделку»

Иран хочет договориться с США, но пока не готов заключить соглашение на условиях Вашингтона. Об этом на военной базе Эндрюс под Вашингтоном заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер считает, что власти Ирана заинтересованы в достижении договорённостей. При этом он поставил под сомнение их готовность принять подходящий для США вариант соглашения.

«Они хотели бы заключить сделку, но они, по моему мнению, не готовы заключить правильную сделку», — заявил Трамп журналистам.

Хозяин Белого дома не уточнил, какие условия должна выполнить иранская сторона для достижения договорённостей.

Ранее Дональд Трамп объявил о начале кампании экономического давления и международной изоляции Ирана. Глава Белого дома утверждал, что Вашингтон неоднократно предлагал Тегерану договориться. По его оценке, иранские власти не воспользовались предоставленными возможностями. Президент США пообещал провести экономическую операцию, масштаб которой должен превысить прежние кампании против отдельных государств. Американский президент назвал её экономической войной и заявил о намерении изолировать Иран.