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21 августа, 22:13

В Новгородской области захоронили останки 137 красноармейцев

Обложка © VK / Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова

Обложка © VK / Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова

В деревне Змейско Новгородского округа 21 августа захоронили останки 137 бойцов и командиров Красной Армии, обнаруженные поисковиками у деревни Шевелёво. Об этом сообщает поисковая экспедиция «Долина».

Останки нашли участники экспедиции «Дорогой героев Волховского фронта». Поисковики работали на месте госпитального захоронения, которое ранее не было учтено. Район входит в зону боёв Волховского фронта, проходивших с августа 1941 года по январь 1944-го.

Вместе с останками обнаружили три смертных медальона. В них находились записки, которые теперь предстоит исследовать. По результатам экспертизы поисковики рассчитывают установить личности некоторых погибших.

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Тимур Хингеев
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