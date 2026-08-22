В Новгородской области захоронили останки 137 красноармейцев

В деревне Змейско Новгородского округа 21 августа захоронили останки 137 бойцов и командиров Красной Армии, обнаруженные поисковиками у деревни Шевелёво. Об этом сообщает поисковая экспедиция «Долина».

Останки нашли участники экспедиции «Дорогой героев Волховского фронта». Поисковики работали на месте госпитального захоронения, которое ранее не было учтено. Район входит в зону боёв Волховского фронта, проходивших с августа 1941 года по январь 1944-го.

Вместе с останками обнаружили три смертных медальона. В них находились записки, которые теперь предстоит исследовать. По результатам экспертизы поисковики рассчитывают установить личности некоторых погибших.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев вручил потомкам красноармейца Дмитрия Белоногова его личные предметы, обнаруженные на местах сражений. Торжественная церемония состоялась в Тверской области. Долгие годы солдат числился пропавшим без вести. Он проходил службу стрелком в составе 1198-го полка 359-й стрелковой дивизии и пал в бою у деревни Нелюбино Ржевского района в феврале 1942-го. Лишь недавно активистам поискового движения удалось обнаружить и идентифицировать останки защитника Отечества.