Welt: Германия готовит дальнобойный арсенал почти за €12 млрд

Германия решила ускорить создание дальнобойного арсенала и уже определила, с чего начнёт его формирование. Первые ракеты планируется получить в 2027 году, а на всю программу Минобороны ФРГ предварительно закладывает почти 12 млрд евро. Такие расчёты содержатся во внутренних документах ведомства, с которыми ознакомились Welt и Politico.

Новая программа должна дать Бундесверу возможность поражать цели на сотни и тысячи километров в глубине территории противника. Причём Берлин собирается развивать сразу несколько направлений: от относительно дешёвых крылатых ракет, пригодных для массовых закупок, до гиперзвукового оружия. Быстрее всего Германия намерена получить LCCM. Первые поставки таких боеприпасов намечены на 2027 год. В списке рассматриваемых вариантов находятся Anthem американско-израильской Covenant Industries, украинская BARS и Flamingo компании Fire Point.

С двумя производителями уже идут переговоры. Сначала ракеты должны пройти испытания и получить допуск, после чего Бундесвер планирует перейти к серийным закупкам. Одновременно немецкая сторона готовит рамочные соглашения для последующего наращивания производства.

Ставка на недорогие ракеты связана с необходимостью получить не только дальность, но и количество. Такие боеприпасы должны дополнять более дорогие системы и позволять наносить удары крупными сериями. Пока собственные европейские разработки находятся на стадии создания, Германия рассчитывает усилить возможности за счёт американского оружия. Речь идёт о Tomahawk, которые планируется применять с наземных комплексов Typhon.

Окончательный расчёт Берлина гораздо масштабнее закупки американских ракет. Германия вместе с Великобританией создаёт новую крылатую ракету и гиперзвуковой боевой блок. Обе разработки должны получить дальность более 2000 километров. Крылатую ракету рассчитывают вывести на требуемый уровень в начале 2030-х годов, гиперзвуковую систему — примерно к середине десятилетия.

Самым дорогим элементом программы станет именно последняя: на её разработку и закупку Минобороны ФРГ предварительно оценивает расходы почти в 9 млрд евро. Ещё 182 млн евро предусмотрены на содержание гиперзвукового боевого блока. Разработка и закупка новой крылатой ракеты оцениваются в 1,8 млрд евро, её дальнейшее обслуживание — в 97 млн. Указанные в документах расходы в совокупности превышают 11 млрд евро. В другом внутреннем расчёте общая потребность на создание всей системы дальнего поражения определена как «почти 12 млрд евро».

При этом речь пока идёт не об утверждённом бюджете. Минобороны Германии внесло предварительную оценку в бюджетное планирование, но окончательное решение по закупкам предстоит принять Бундестагу. Само ведомство не стало подтверждать Welt ни общую сумму, ни отдельные проекты до их парламентского рассмотрения.

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность разрешить использование американских ракет и снарядов с европейских пусковых установок, что упростит совместное применение вооружений внутри НАТО. Это изменение правил может решить одну из проблем европейских армий: страны альянса увеличивают запасы дальнобойной реактивной артиллерии, но закупают разные комплексы, боеприпасы которых часто несовместимы. Например, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Италия выбрали американские HIMARS, тогда как Дания, Испания, Германия, Нидерланды и Греция предпочли Euro-PULS от Elbit Systems и KNDS.