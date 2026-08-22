Посольство процитировало «Место встречи» в ответ на «схрон разведки» в Берлине

Посольство России назвало спекуляциями версию о связи оружейного тайника с российской разведкой. Схрон обнаружили в лесу на окраине Берлина, позицию дипмиссии привели РБК.

Немецкие спецслужбы нашли в тайнике два заряженных пистолета. Они предположили, что оружие может иметь отношение к российской разведке. Основания для этой версии в сообщении не уточняются.

«Множественные антироссийские спекуляции по широкому набору давно перестали быть сенсацией. Не хватит ли немецким СМИ истерить и искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более если её там нет?» — заявили в дипмиссии.

Для ответа посольство использовало фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя». Дипломаты призвали немецкие СМИ не строить предположения вокруг находки без подтверждённых данных.

Ранее американская разведка оценила вероятность прямого нападения России на страны Европы как низкую. Спецслужбы США при этом допустили рост числа кибератак, локальных провокаций и других непрямых действий. По их оценке, период повышенной напряжённости может продлиться как минимум до 2029 года.