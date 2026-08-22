Дорого — не значит полезно: Врач назвал пять анализов с сомнительной ценностью

Некоторые дорогостоящие анализы не дают человеку полезной информации о состоянии здоровья, а их результаты способны привести к ненужному лечению и дополнительным тратам. Об этом Life.ru рассказал врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасёв, перечислив пять исследований, к которым стоит относиться с особой осторожностью.

Тест на непереносимость к множеству пищевых продуктов

Один из самых дорогостоящих анализов — это тест на непереносимость к множеству пищевых продуктов. Такой анализ может стоить несколько десятков тысяч рублей, однако доказанная чувствительность и специфичность у него абсолютно отсутствуют. По словам эксперта, это бессмысленный анализ, и более того, у него есть негативные последствия.

На основании случайно выданных рекомендаций человек может отказаться от наиболее полезных продуктов, а в результате дефицита разнообразия рациона это может привести к определённым заболеваниям. Пользы в назначении такого анализа или каких-либо клинических действий на основе его результатов абсолютно нет, и многие ведущие медицинские сообщества призывают врачей отказаться от назначения такого вида исследования.

Иммунограмма

На втором месте находится иммунограмма. Часто люди приходят в лаборатории, и им предлагают проверить иммунитет. В этот анализ входит оценка многих субпопуляций лимфоцитов и иммуноглобулинов разных классов, но подобные изменения встречаются только у тяжелобольных людей. Рутинное назначение такого анализа абсолютно не имеет смысла, так как оно не ведёт к каким-либо дальнейшим клиническим назначениям.

Онкомаркеры

По словам врача, раньше считалось, что онкомаркеры должны обязательно присутствовать в любом чекапе. Сейчас, обобщив множество данных на миллионах людей, стало понятно, что чувствительность и специфичность таких исследований весьма сомнительны и очень низки. Это приводит к необоснованно высокой гипердиагностике несуществующих опухолей.

«На самом же деле, если у человека опухоль развивается на ранней стадии, то лабораторный тест не способен её выявить, что в результате приводит к ложной уверенности и отказу от других необходимых диагностических вмешательств. При выявлении положительного онкомаркера иногда назначаются инвазивные методы диагностики, которые обладают собственным процентом побочных явлений, что в итоге вредит здоровью», — отмечает специалист.

Анализ концентрации кортизола

Анализ концентрации кортизола часто назначают как тест для оценки уровня стресса. Для этого даже придумали специальный псевдодиагноз — синдром истощённых или уставших надпочечников. Однако классическая клиническая медицина, современные рекомендации и научные данные указывают на очень большую вариабельность показателей кортизола.

На результат влияет и сезон, и время суток, что в совокупности даёт слишком широкие диапазоны норм. Это, в свою очередь, не позволяет рационально делать те или иные клинические назначения на основе одного лишь анализа. Объективно говоря, уровень стресса мы как не умели измерять, так и не умеем до сих пор, добавил собеседник Life.ru.

Анализ органических кислот в моче

Анализ органических кислот в моче — это дорогостоящее исследование, которое, по мнению некоторых лабораторий, якобы объясняет изменения в метаболизме клеток. На самом деле эти показатели очень вариабельны, а нормы для каждой из этих молекул не определены, что делает данный анализ бессмысленным.

Все гадания и предугадывания несуществующих диагнозов являются так называемой медикализацией. Это ситуация, когда здоровому человеку приписывают определённые изменения, выявленные в сложном анализе, и потом лечат, как правило, не лекарствами, а другими методами воздействия. В итоге чек увеличивается, однако ни выявления реальных заболеваний, ни решения проблем у человека не происходит.

А ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что внесение данных о липидном профиле в карту диспансеризации поможет увеличить продолжительность жизни россиян за счёт профилактики болезней сердца и сосудов. С 1 сентября меняется порядок ведения карты учёта диспансеризации. Теперь в неё обязаны записывать в том числе результаты липидного профиля. При таком обследовании измеряют уровень холестерина липопротеинов высокой, низкой и очень низкой плотности, а также содержание триглицеридов.