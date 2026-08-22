Германские деньги и технологии используют для атак на Москву, а эскалация может привести к большой войне в Европе. Об этом в интервью немецкой медиагруппе Funke заявила основательница немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт.

«Если мы не остановим эту опасную эскалацию, то скоро окажемся в ситуации большой европейской войны, которая прежде всего будет вестись на германской территории», — приводит её слова немецкое издание Oldenburger Onlinezeitung.

Вагенкнехт обратила внимание на применение британских беспилотников для ударов по России. По её словам, Украина использует германские технологии и деньги при проведении атак. Политик добавила, что российская сторона воспринимает действия НАТО как участие альянса в конфликте.

Она также раскритиковала курс канцлера ФРГ Фридриха Мерца. По мнению Вагенкнехт, он хочет снова сделать Германию крупнейшей военной державой Европы и допускает её втягивание в конфликт с ядерной державой. Такие действия политик сочла нарушением закреплённого в Основном законе обязательства сохранять мир. Она также заявила, что Россия стремится не допустить появления войск и ракет НАТО у своих границ.

Вагенкнехт выступила против закрытия Русского дома в Берлине. Она поставила под сомнение результативность санкций и призвала сохранить каналы обмена между странами. По её словам, во времена конфликтов сторонам требуется больше диалога. Политик напомнила, что Россия содействовала объединению Германии и остаётся её крупнейшим европейским соседом.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в эскалации отношений с Россией. По его мнению, её заявления и действия усиливают военную напряжённость в Европе. Политик указал на противоречие между словами о мирной миссии ЕС и курсом на сдерживание Москвы. Мема также раскритиковал программу перевооружения Европы стоимостью €800 млрд, назвав её угрозой безопасности России. Он добавил, что Москва не планирует нападать на европейские страны.