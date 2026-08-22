Мужчину с гражданством Эстонии и России осудили в Прибалтике за шпионаж

Харьюский уездный суд Эстонии вынес приговор в отношении Эдгара Муханова, обладающего одновременно эстонским и российским гражданством. Мужчина признан виновным в участии в разведывательной деятельности, направленной против Эстонского государства, и её поддержке. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с реальным отбыванием срока. Об этом сообщает ERR со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По версии прокуратуры, Муханов проживал в России, но с сентября 2022 года по май 2026 года якобы регулярно, по несколько раз в неделю, посещал Эстонию и Латвию, занимаясь пассажирскими и грузовыми перевозками. Именно его частые поездки в эти страны и насторожили эстонские спецслужбы, говорится в заявлении ведомства.

Приговор был вынесен в рамках так называемого согласительного производства — это означает, что обвиняемый признал свою вину либо согласился с представленными доказательствами, что позволило существенно упростить и ускорить судебную процедуру. Такая практика в эстонском правосудии часто применяется в обмен на смягчение процессуальных формальностей.

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