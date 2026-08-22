Пять тысяч лет за спиной: Life.ru узнал об эволюции рюкзака от охотника до первоклашки

Рюкзак часто считают изобретением недавнего времени — вещью, придуманной для туристов или для удобства школьников. На деле его прямому предку больше пяти тысяч лет, а привычная нам форма школьного рюкзака сложилась только в середине XX века. Об этом Life.ru рассказал ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ), член Президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров.

В 1991 году в Альпах альпинисты нашли тело человека, погибшего около пяти тысяч лет назад и получившего впоследствии имя Эци. Рядом с ним обнаружили каркас из орехового дерева — судя по всему, основу заплечного мешка из шкуры, который крепился к спине кожаными ремнями. Это старейший известный науке прообраз рюкзака. Ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ), член Президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров

Похожие устройства независимо друг от друга придумывали в разных частях света: у сибирских охотников до сих пор в ходу поняги и рогульки — деревянные каркасы для переноски грузов на спине, а у римских легионеров была похожая по смыслу кожаная сумка, которую крепили к походному шесту.

Даже слова, которыми называют школьную сумку, пришли издалека и не сразу приобрели нынешний смысл. Слово «ранец» — немецкое, оно попало в русский язык в XVII веке вместе с наёмными солдатами на русской службе и почти два века означало только часть военной амуниции. Школьным предметом ранец стал лишь в XIX веке. А слово «портфель» — французское и изначально означало просто бумажник или сумку для деловых бумаг, а вовсе не заплечную сумку для учебников.

Форма, знакомая современным школьникам, появилась совсем недавно по историческим меркам. Ещё в начале XX века дети чаще всего носили учебники в руках, перевязанными ремнём или верёвкой. Затем появились кожаные портфели с одной ручкой — их несли в руке, а не за спиной, и это давало неравномерную нагрузку на тело ребёнка. Только когда к такой сумке добавили две лямки, сумку стало можно носить на спине, и лишь тогда портфель фактически превратился в рюкзак.

Отдельная жёсткая конструкция специально для младших школьников, которую мы сегодня называем ранцем, оформилась и того позже, ближе к концу XX века. В этой истории заплечная сумка последовательно решала разные задачи: сначала помогала охотнику освободить руки, потом стала частью военной экипировки, а уже в новейшее время превратилась в предмет заботы о здоровье ребёнка.

«Показательно, что первоначальная идея — распределить вес равномерно на оба плеча, а не тащить груз в одной руке, — была понятна уже создателю рюкзака Эци, а современная медицина пришла к тому же выводу тысячи лет спустя, только с цифрами и нормативами», — отмечает эксперт.

Сегодня вес школьного рюкзака регулируется санитарными нормами. Пустой ранец для ученика начальной школы не должен весить больше 700 граммов, а вместе с учебниками и тетрадями — превышать 10% от веса самого ребёнка. Специалисты также советуют выбирать сумку с жёсткой спинкой и широкими лямками и регулярно проверять содержимое рюкзака, убирая из него лишние вещи.

Ранее Алексей Егоров отметил, что школьная форма задаёт общие правила, но вовсе не обязывает ребёнка растворяться среди одинаковых пиджаков и рубашек. Даже при строгом дресс-коде остаётся немало способов подчеркнуть характер — через аксессуары, обувь, сумку и небольшие детали образа. Подробнее о том, где проходит граница между школьным регламентом и самовыражением, читайте в материале Life.ru.