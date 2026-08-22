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22 августа, 00:44

Эррол Маск назвал Владимира Путина скромным человеком

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Предприниматель Эррол Маск назвал президента России Владимира Путина скромным человеком без напыщенности. Своим мнением отец американского миллиардера Илона Маска поделился в интервью газете Financial Times.

«Очень скромный парень, без напыщенности», — сказал Эррол Маск.

Предприниматель также назвал Россию подходящим местом для жизни. По данным издания, он советует своим знакомым переезжать в страну. Оценка Путина продолжила серию его положительных высказываний о РФ.

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Путин назвал россиян носителями генетического кода победителя

Ранее Эррол Маск назвал Москву самой красивой столицей мира. Его интерес к России усилился после поездки на московский «Форум будущего» в 2025 году. Участники мероприятия обсуждали традиционные семейные ценности и демографические проблемы, а сам предприниматель рассказал о своих 23 внуках. Маск также положительно высказался о внешности россиянок и назвал низкий уровень преступности преимуществом страны.

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Антон Голыбин
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