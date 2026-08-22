Эррол Маск назвал Владимира Путина скромным человеком
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Предприниматель Эррол Маск назвал президента России Владимира Путина скромным человеком без напыщенности. Своим мнением отец американского миллиардера Илона Маска поделился в интервью газете Financial Times.
«Очень скромный парень, без напыщенности», — сказал Эррол Маск.
Предприниматель также назвал Россию подходящим местом для жизни. По данным издания, он советует своим знакомым переезжать в страну. Оценка Путина продолжила серию его положительных высказываний о РФ.
Ранее Эррол Маск назвал Москву самой красивой столицей мира. Его интерес к России усилился после поездки на московский «Форум будущего» в 2025 году. Участники мероприятия обсуждали традиционные семейные ценности и демографические проблемы, а сам предприниматель рассказал о своих 23 внуках. Маск также положительно высказался о внешности россиянок и назвал низкий уровень преступности преимуществом страны.
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