Эррол Маск назвал Владимира Путина скромным человеком

Предприниматель также назвал Россию подходящим местом для жизни. По данным издания, он советует своим знакомым переезжать в страну. Оценка Путина продолжила серию его положительных высказываний о РФ.

Ранее Эррол Маск назвал Москву самой красивой столицей мира. Его интерес к России усилился после поездки на московский «Форум будущего» в 2025 году. Участники мероприятия обсуждали традиционные семейные ценности и демографические проблемы, а сам предприниматель рассказал о своих 23 внуках. Маск также положительно высказался о внешности россиянок и назвал низкий уровень преступности преимуществом страны.