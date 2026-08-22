Разрушительная мода на альтернативу: Врач рассказала о вреде растительных напитков для зубов

Овсяное, миндальное и кокосовое молоко не могут составить полноценную альтернативу коровьему. Об этом Life.ru в честь Всемирного дня растительного молока рассказала врач-стоматолог Мария Балакирева.

В чём суть проблемы? В том, что в овсяном, миндальном и кокосовом молоке значительно выше содержание сахара и углеводов — намного выше, чем в коровьем. И здесь опасения обоснованы: это приводит к развитию кариеса. При длительном отказе от молочных продуктов без адекватной замены есть риск, что могут пострадать зубы, потому что это один из прямых путей к дефициту кальция. Мария Балакирева Врач-стоматолог

По мнению эксперта, коровье молоко более полезное, но однозначного ответа здесь нет — всё зависит от личной ситуации каждого человека. Также надо учитывать, что у многих есть непереносимость лактозы. Тем не менее коровье молоко и кисломолочные продукты (кефир, творог, сыр) остаются самыми простыми и эффективными способами получить кальций. Это очень важно для людей, у которых уже хрупкие зубы.

«Из-за этой новой моды на альтернативу, пациентов с разрушенными зубами всё больше», — отмечает специалист.

По словам врача, если человек осознанно находится на растительной диете и не употребляет коровье молоко, нужно выбирать заменяющие продукты, обогащенные кальцием и витамином D. Необходимо изучать всё, что написано на упаковке, и искать варианты без добавления сахара. Также необходимо включать в рацион другие источники кальция, например: орехи, кунжут, миндаль, брокколи, капусту, листовые овощи и тофу.

Если у человека непереносимость лактозы, соевое молоко без сахара считается лучшим для здоровья зубов среди растительных аналогов. Но есть клинические показатели, которые показывают, что соевые напитки приводят к деминерализации эмали, в то время как коровье молоко, наоборот, обогащает и восстанавливает её.

«Естественно, хотела бы сразу дать главный совет: надо обязательно читать состав на этикетке. Надо выбирать обогащенные кальцием продукты без содержания сахара. Если нет непереносимости лактозы, не стоит исключать коровье молоко полностью — его можно употреблять хотя бы в виде кисломолочных продуктов. Всё-таки коровье молоко более полезное, чем новомодные варианты: миндальное, кокосовое или овсяное. Коровье молоко ничем не заменить», — добавила стоматолог.

Следует обращать внимание на процент жирности на упаковке. Молоко с содержанием 1% или 2% — это уже водичка. Если есть возможность покупать молоко на фермах, это, безусловно, предпочтительный вариант. Однако с возрастом появляются свои особенности: после тридцати лет многие начинают хуже усваивать молочные продукты. Поэтому в этом вопросе существует множество нюансов.

Выращенные из клеток пациента зубы в будущем смогут стать доступными по полису ОМС, как и привычное сегодня протезирование. Однако путь к этому будет долгим, и технология начнёт внедряться с эксклюзивных случаев. Подробнее — в материале Life.ru.