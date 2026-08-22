Минздрав изменит порядок выдачи медицинских справок с 1 сентября

Порядок выдачи медицинских справок и заключений изменится с 1 сентября. Новые правила расширяют круг получателей и вводят дополнительные требования, следует из приказа Минздрава, сообщает РИА «Новости».

Минздрав вводит понятие близких родственников. К ним отнесут детей, родителей, усыновлённых и усыновителей. В эту категорию также войдут родные и неполнородные братья и сёстры, внуки, дедушки и бабушки.

Медицинские организации смогут предоставлять сведения о контактах пациента с больными инфекционными заболеваниями и проведённых прививках. Справки также могут содержать информацию об оказанной помощи и факте обращения к врачу.

Документы оформят в произвольной форме, если российское законодательство не устанавливает другие требования. Пациент сможет получить справку на бумаге или в электронном виде. Электронный документ медработник заверит усиленной квалифицированной подписью.

Для бумажной справки потребуется личная печать врача, если документ подписывает медицинский работник. В остальных случаях хватит печати медицинской организации. С 1 сентября справки и заключения будут оформлять на основании сведений из медицинской документации пациента. Ранее правила не содержали такого требования.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября Минздрав также изменит правила заполнения карт диспансеризации. В документах появятся дополнительные данные о сердечно-сосудистой системе пациента. Врачи начнут указывать уровни липопротеинов высокой, низкой и очень низкой плотности, а также триглицеридов. Новая форма также предусматривает расчёт предтестовой вероятности ишемической болезни сердца. Этот показатель помогает оценить риск заболевания до проведения дополнительных исследований.